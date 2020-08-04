Кузык может продолжить карьеру за рубежом

Полузащитник греческой ПАС Янины Орест Кузык получил несколько вариантов продолжения карьеры. Прошлый сезон он провел в черниговской Десне на правах аренды.

25-летний украинец имеет предложения из Кипра и родины, сообщает Gazzetta.gr.

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Боссы Янины дали Кузыку несколько дней для принятия решения относительно своего будущего. Вингер имеет еще год по контракту с греческим клубом, однако вряд ли останется в тамошней Суперлиге. Кузык уже дважды играл в аренде – за СК Днепр-1 и Десну. Названия заинтересованных в украинском легионере клубов пока неизвестны.

В сезоне 2019/20 Орест Кузык провел 21 матч в составе Десны во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

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