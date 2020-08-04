Кузик може продовжити кар'єру за кордоном

Півзахисник грецької ПАС Яніни Орест Кузик отримав кілька варіантів продовження кар'єри. Минулий сезон він провів у чернігівській Десні на правах оренди.

25-річний українець має пропозиції з Кіпру та батьківщини, повідомляє Gazzetta.gr.

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Боси Яніни дали Кузику кілька днів для прийняття рішення щодо свого майбутнього. Вінгер має ще рік за контрактом із грецьким клубом, проте навряд залишиться у тамтешній Суперлізі. Кузик уже двічі грав в оренді – за СК Дніпро-1 та Десну. Назви зацікавлених в українському легіонері клубів наразі невідомі.

У сезоні 2019/20 Орест Кузик провів 21 матч у складі Десни в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі.

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