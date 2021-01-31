Кутроне присоединился к Валенсии, сменив 4 клуб за полтора года
22:12 - Читати українською
Нападающий Патрик Кутроне попытается реанимировать карьеру в чемпионате Испании.
Валенсия на своем сайте объявила об аренде игрока Вулверхэмптона до конца сезона 2020/21.
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"Волки" полтора года назад приобрели Кутроне у Милана за 28 млн евро, однако итальянец откровенно провалился. Зимой 2020-го его отдали в аренду Фиорентине, где дела Патрика тоже не улучшились – 5 голов в 34 матчах. Теперь коллекцию форварда пополнила Валенсия.
Добавим, что "летучие мыши" занимают 14 место Примеры, опережая зону вылета всего на 4 очка.
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