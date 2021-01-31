Валенсия на своем сайте объявила об аренде игрока Вулверхэмптона до конца сезона 2020/21.

Аталанта вернула провального защитника в Валенсию

"Волки" полтора года назад приобрели Кутроне у Милана за 28 млн евро, однако итальянец откровенно провалился. Зимой 2020-го его отдали в аренду Фиорентине, где дела Патрика тоже не улучшились – 5 голов в 34 матчах. Теперь коллекцию форварда пополнила Валенсия.

Добавим, что "летучие мыши" занимают 14 место Примеры, опережая зону вылета всего на 4 очка.

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