Пиччини больше не является игроком Аталанты. 28-летний итальянец возвращается в Валенсию, сообщает официальный сайт "летучих мышей".

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Между клубами было подписано арендное соглашение в сентябре 2020-го, которое было рассчитано до конца сезона 2020/21. Однако, стороны решили разорвать его досрочно.

В текущем сезоне Кристиано Пиччини провел лишь 59 минут в футболке клуба из Бергамо во всех турнирах. До перехода в Аталанту защитник провел в Валенсии два сезона, успел поиграть в Фиорентине, Специи, Ливорно, Бетисе и Спортинге.

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