Валенсія на своєму сайті оголосила про оренду гравця Вулверхемптона до кінця сезону 2020/21.

Аталанта повернула провального оборонця у Валенсію

"Вовки" півтора року тому придбали Кутроне у Мілана за 28 млн євро, проте італієць відверто провалився. Взимку 2020-го його віддали в оренду Фіорентині, де справи Патріка також не покращилися – 5 голів у 34 матчах. Тепер колекцію форварда поповнила Валенсія.

Додамо, що "кажани" посідають 14 сходинку Прімери, випереджаючи зону вильоту всього на 4 очки.

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