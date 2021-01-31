Кутроне приєднався до Валенсії, змінивши 4 клуб за півтора року
31 січня 22:12 - Читать на русском
Нападник Патрік Кутроне спробує реанімувати кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
Валенсія на своєму сайті оголосила про оренду гравця Вулверхемптона до кінця сезону 2020/21.
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"Вовки" півтора року тому придбали Кутроне у Мілана за 28 млн євро, проте італієць відверто провалився. Взимку 2020-го його віддали в оренду Фіорентині, де справи Патріка також не покращилися – 5 голів у 34 матчах. Тепер колекцію форварда поповнила Валенсія.
Додамо, що "кажани" посідають 14 сходинку Прімери, випереджаючи зону вильоту всього на 4 очки.
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