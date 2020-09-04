Голкипер вернулся в расположение мадридского Реала, информирует Twitter "красных дьяволов".

Принципиальный поединок Лиги наций под угрозой срыва из-за коронавируса

Сборная Бельгии проводила тестирование игроков на коронавирус, и результат Куртуа был единственным положительным. Впрочем, ПЦР-тест 28-летнего вратаря неожиданно оказался отрицательным. Чтобы избежать риска, Тибо изолировали от остальной команды, а теперь он вернется в Мадрид, где проведет дополнительные тесты.

Напомним, в сентябре сборная Бельгии сыграет два матча стартовых туров Лиги наций – 5-го против Дании, а 8-го против Исландии.

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