Голкіпер повернувся в розташування мадридського Реала, інформує Twitter "червоних дияволів".

Принциповий поєдинок Ліги націй під загрозою зриву через коронавірус

Збірна Бельгії проводила тестування гравців на коронавірус, і результат Куртуа був єдиним позитивним. Втім, ПЛР-тест 28-річного воротаря несподівано виявився негативним. Щоб уникнути ризику, Тібо ізолювали від решти команди, а тепер він повернеться в Мадрид, де проведе додаткові тести.

Нагадаємо, у вересні збірна Бельгії зіграє два матчі стартових турів Ліги націй – 5-го проти Данії, а 8-го проти Ісландії.

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