Матч между сборными Чехии и Словакии в рамках Лиги наций может не состояться.

У одного человека из чешской делегации был обнаружен COVID-19 накануне поединка Лиги наций против Словакии, информирует Sky Sports.

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Чехи были вынуждены повторно пройти тест на коронавирус. Команда, которую тренирует Ярослав Шилхави, отложила свой отъезд в Братиславу накануне матча Лиги наций со Словакией, который запланирован уже на завтра, 4 сентября.

"Мы можем подтвердить один положительный тест от сотрудника администрации команды. Человек с положительным результатом немедленно покинул отель команды и отправился на карантин", – говорится в официальном заявлении футбольной федерации Чехии. Отметим, что между обеими странами достаточно непростые отношения.

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