Ожидалось, что бельгиец в ближайшее время вернется в состав "сливочных". Впрочем, на тренировке Тибо Куртуа получил новую травму. Врачи диагностировали разрыв внутреннего мениска.

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Как сообщает AS, 31-летний вратарь успешно перенес операцию под наблюдением медицинских служб Реала. Тибо Куртуа удалили мениск. Его восстановление займет около двух месяцев, а это означает, что для него сезон закончен.

Напомним, что бельгиец выступает за Реал с 2018 года. В общем Куртуа сыграл за мадридцев в 230 матчах. В составе "сливочных" Тибо выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2021/22 и дважды завоевывал титул чемпиона Испании.

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