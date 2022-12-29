Испанское издание AS выпустило отдельную статью о надежде украинца выйти в основе "сливочных".

Реал не может найти покупателя на Иско – бывший "Golden Boy" сейчас наравне с Луниным

Тибо Куртуа сдал положительный на коронавирус, поэтому Андрей наконец-то имеет возможность впервые защищать ворота Реала в рамках чемпионата. "Важнейшая неделя Лунина" – так описывают перспективы 22-летнего голкипера. Украинец может выйти по крайней мере в 2 матчах – 2 января Реал сыграет с Хетафе в чемпионате, а 5-го против Алькояно в Кубке.

Напомним, Лунин перешел в Реал летом 2018 года. Пока он может похвастаться лишь одним поединком в составе "сливочных" – 20 января 2021 года он отыграл 120 минут против того же Алькояно (1:2) в Кубке.

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