С 2023 года в Испании велось следствие в отношении "кулес" и его бывших руководителей Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу, а также нынешнего президента Жоана Лапорты, которых обвиняли в подкупе экс-руководителя Комитета арбитров Хосе Марию Энрикеса Негрейры.

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Барселона якобы выплатила 7 миллионов бывшему вице-президенту судейского комитета. "Блаугранас" все обвинения отвергали и заявляли о своей невиновности.

Как сообщает Marca со ссылкой на EFE, суд оправдал президента Барселоны Жоана Лапорту и остальных бывших руководителей, придя к выводу, что выплаты бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA), осуществлены между 2008 и 2010 годами, во время его предыдущего срока пребывания в должности, являются такими, утратившими силу во времени с 2015 года.

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