Реал страдает от коронавируса, что может сыграть на руку украинскому голкиперу.

Нападающий Жуниор Винисиус, полузащитники Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде, а также главный голкипер Тибо Куртуа сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Marca.

Лунин заинтересовал самый богатый клуб АПЛ, – El Nacional

Ближайший матч у мадридцев намечен на 2 января на выезде против Хетафе. Если игру не отменят, то, с большой вероятностью, ворота королевского клуба будет защищать Андрей Лунин. Напомним, украинец еще не выходил на поле в футболке Реала в рамках Примеры.

После 19 туров Ла Лиги Реал продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая Севилью на 8 очков.

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