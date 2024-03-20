Голкипер Реала Тибо Куртуа поблагодарил болельщиков и неравнодушных за поддержку после очередного повреждения.

"Спасибо всем за поддержку. Я расстроен из-за новой травмы, но это лишь небольшая неудача. Я вернусь сильнее, чем когда-либо.

Лунин будет основным вратарем Реала до конца сезона – Куртуа узнал дату возвращения на поле

Ощущение вашей поддержки помогает мне справляться намного лучше", – написал Куртуа на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, во вторник, 19 марта, во время тренировки Куртуа услышал хруст и почувствовал боль в правом колене. Как оказалось, бельгиец порвал внутренний мениск. Сообщается, что в связи с новой травмой Тибо выбыл на срок в 6-7 недель.

К слову, Куртуа ждал последний этап восстановления после разрыва крестообразной связки левого колена в августе, и он должен был вернуться на поле 31 марта в игре с Атлетиком.

Как следствие, до конца сезона 2023/24 основным вратарем Реала вынужденно продолжит оставаться украинский голкипер Андрей Лунин.

Вирт выбрал своего фаворита на место в воротах сборной Украины: "Он выиграл тяжелую конкуренцию"