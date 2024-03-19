"Для меня сейчас все же больше заслуживает играть в стартовом составе Андрей Лунин. Думаю, что та игра, которую он показывает в Реале, позволяет ему быть основным вратарем. Он там выиграл тяжелую конкуренцию. Выиграл у самого дорогого голкипера, у Кепы (речь идет о рекордном трансфере для вратарей за 80 млн евро в Челси в 2018-м, – прим.).

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Каждое его действие на футбольном поле в Реале детально разбирается. Это все под давлением. И он очень хорошо справляется. Он очень хорошо готов ментально и психологически. Мы сейчас видим, как главный тренер Анчелотти сказал, что "у нас есть замечательный вратарь". Думаю, своей игрой Лунин больше заслужил, ведь это Реал, все-таки один из лучших клубов мира. Выиграть там место в стартовом составе – это дорогого стоит. Давайте еще будем говорить, что он очень надежный – столько выручает команду. У него нет ошибок, можно сказать, что достаточно стабильно все. И на линии, и на выходах, и ногами. Это радует.

Трубин в Бенфике действительно имеет хорошую репутацию. Всегда играет, основной вратарь. Но все же последние матчи были такие... Можем вспомнить фиаско с Порту (поражение 0:5, – прим.). Хорошо, что у нас два таких вратаря, однако на сегодня номер один – это Андрей Лунин.

А насчет того, что Трубин сыгран с этой линией защиты сборной, а Лунин пропустил 2 из 4 сборов после назначения Реброва... Понимаете, это были матчи многомесячной давности. Лунин еще не был основным вратарем. Все меняется. А по состоянию на данный момент должны играть лучшие футболисты, потому что решается судьба выхода на чемпионат Европы. То, что было раньше – это хорошо, но сегодня должны выходить лучшие игроки. Думаю, что Лунин понимает то, что хочет от него Сергей Ребров. Это не является проблемой. Должны играть лучшие и делать результат", – сказал Вирт в комментарии в комментарии Tribuna.

Напомним, уже в четверг, 21 марта, сборная Украины на выезде сыграет в плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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