Голкіпер Реала Тібо Куртуа подякував вболівальникам і небайдужим за підтримку після чергового ушкодження.

"Дякую всім за підтримку. Я засмучений через нову травму, але це лише невелика невдача. Я повернуся сильнішим, ніж будь-коли.

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Відчуття вашої підтримки допомагає мені справлятися набагато краще", – написав Куртуа на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у вівторок, 19 березня, під час тренування Куртуа почув хрускіт і відчув біль у правому коліні. Як виявилося, бельгієць порвав внутрішній меніск. Повідомляється, що у зв'язку з новою травмою Тібо вибув на термін у 6-7 тижнів.

До слова, на Куртуа чекав останній етап відновлення після розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна в серпні, і він мав повернутися на поле 31 березня в грі з Атлетіком.

Як наслідок, до кінця сезону 2023/24 основним воротарем Реала вимушено продовжить залишатися український голкіпер Андрій Лунін.

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