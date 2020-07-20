Куртуа получил трофей Саморы и прервал доминирование Облака

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа признан лучшим вратарем чемпионата Испании.

Вратарь "сливочных" в третий раз в карьере завоевал Трофео Самора, сообщает официальный сайт клуба.

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Куртуа завоевал приз благодаря наименьшему количеству пропущенных мячей в сезоне Ла Лиги. Соперники Реала лишь 20 раз огорчили бельгийского голкипера. Куртуа в среднем пропускал 0,59 мячей за матч. Голкипер стал первым представителем мадридцев с 2008 года, получившим награду. Тогда приз забрал в свою коллекцию Икер Касильяс.

В нынешнем сезоне Тибо Куртуа провел 34 матча в чемпионате, 18 из них – "сухие". 28-летний бельгиец уже брал трофей Саморы в 2013-м и 2014 гг. Последние три года приз непременно получал голкипер мадридского Атлетико Ян Облак.

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