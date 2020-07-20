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Серхио Рамос оформил 11 голов за сезон Ла Лиги – защитники не забивали столько более 25 лет

20 июля 00:38 - Читати українською
Серхио Рамос оформил 11 голов за сезон Ла Лиги – защитники не забивали столько более 25 лет
Серхио Рамос / EFE

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос забил Леганесу в рамках 38-го тура испанской Примеры. Этот гол стал для него 11-м в первенстве 2019/20.

45+1’ Бриан Гил
79’ Роджер Ассале
 
Серхио Рамос 9’
Марко Асенсио 52’
9’ Серхио Рамос
45+1’ Бриан Гил
52’ Марко Асенсио
79’ Роджер Ассале

34-летний центрбек – первый за 26 лет защитник в лиге, забивший 10+ мячей. Об этом сообщает Gracenote Live.

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Серхио Рамос повторил достижение экс-защитника Барселоны Рональда Кумана. Легендарный голландец тоже забил 11 мячей в сезоне 1993/94. Капитан "сливочных" по итогам сезона стал вторым бомбардиром Реала в чемпионате. Больше него забил только Карим Бензема – 21 мяч.

Всего в нынешнем сезоне Серхио Рамос провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Леганес - Реал Мадрид Серхио Серхио Рамос
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