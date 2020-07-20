Куртуа здобув трофей Самори та перервав домінування Облака

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа визнаний найкращим воротарем чемпіонату Іспанії.

Воротар "вершкових" утретє в кар'єрі здобув Трофео Самора, повідомляє офіційний сайт клубу.

Серхіо Рамос оформив 11 голів за сезон Ла Ліги – оборонці не забивали стільки понад 25 років

Куртуа завоював приз завдяки найменшій кількості пропущених м'ячів у сезоні Ла Ліги. Суперники Реала лише 20 разів засмутили бельгійського кіпера. Куртуа в середньому пропускав 0,59 м'ячів за матч. Голкіпер став першим представником мадридців із 2008 року, який здобув нагороду. Тоді приз забрав до своєї колекції Ікер Касільяс.

У нинішньому сезоні Тібо Куртуа провів 34 матчі в чемпіонаті, 18 із них – "сухі". 28-річний бельгієць вже брав трофей Самори в 2013-му та 2014 рр. В останні три роки приз неодмінно здобував голкіпер мадридського Атлетіко Ян Облак.

Реал розписав бойову нічию із Леганесом – "пепінерос" вилетіли до Сегунди