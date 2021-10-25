Куртуа получил повреждение в одном из игровых эпизодов, выбивая мяч. E медицинского персонала Реала были подозрения на серьезную травму, однако в итоге все обошлось.

"Куртуа почувствовал дискомфорт. Сначала все выглядело серьезно, но он в порядке. Я планировал сделать последнюю замену и должен был убедиться, все ли в порядке", – сказал после игры Карло Анчелотти.

В случае травмы Куртуа свой шанс мог бы получить Андрей Лунин. Украинец не играет в официальных матчах с января. Анчелотти пообещал ему игровое время в этом сезоне. Возможно, даже после незначительного повреждения Куртуа получит отдых. Впереди у Реала матчи с Осасуной, Эльче и Шахтером.

Реал переиграл Барселону в Эль Класико и оторвался от каталонцев на 5 очков. В составе мадридцев травму также получил Вальверде. Уругваец вышел на поле во втором тайме, но не доиграл матч из-за проблем с коленом.

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