Куртуа зазнав пошкодження в одному з ігрових епізодів, вибиваючи м'яч. У медичного персоналу Реала були підозри на серйозну травму, однак в підсумку все обійшлося.

"Куртуа відчув дискомфорт. Спершу все виглядало серйозно, але він в порядку. Я планував зробити останню заміну та мусив пересвідчитися, чи все гаразд", – сказав після гри Карло Анчелотті.

У випадку травми Куртуа свій шанс міг би отримати Андрій Лунін. Українець не грає в офіційних матчах з січня. Анчелотті пообіцяв йому ігровий час у цьому сезоні. Можливо, навіть після незначного пошкодження Куртуа отримає відпочинок. Попереду в Реала матчі з Осасуною, Ельче та Шахтарем.

Реал переграв Барселону в Ель Класіко та відірвався від каталонців на 5 очок. У складі мадридців травму також отримав Вальверде. Уругваєць вийшов на поле у другому таймі, але не дограв матч через проблеми з коліном.

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