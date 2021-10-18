"Андрей Лунин прогрессирует и в целом хорошо себя показывает. Я уже говорил с ним и сказал, что дам ему минуты в этом сезоне. Но перед ним есть Куртуа – один из лучших голкиперов мира. Все видят уровень Лунина. Он вырастет в сильного футболиста", – отметил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

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К слову, Лунин еще не получал игрового времени в составе Реала в текущем сезоне. В прошлом сезоне украинец сыграл полный матч в Кубке Испании, который завершился фиаско мадридцев в игре с Алькояно.

Недавно появилась информация, что Андрей может продолжить карьеру в составе дортмундской Боруссии. "Шмели" верят, что Лунин под руководством Марко Розе сможет раскрыть весь свой потенциал.

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