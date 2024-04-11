Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа прокомментировал действия своего партнера по команде Андрея Лунина во время первого гола в матче с Ман Сити (3:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Лунин подарил Манчестер Сити гол на второй минуте четвертьфинала Лиги чемпионов

Как только мяч касается газона, его уже невозможно остановить, потому что он уже над вами", – цитирует Куртуа Defensa Central.

Напомним, Реал в первом четвертьфинале с Манчестер Сити пропустил уже на 2-й минуте со штрафного – все ждали навеса во вратарскую площадку, тогда как Бернарду Силва закрутил в ближний угол. Лунин откровенно проспал момент и не успел среагировать на выстрел. В итоге, поединок завершился со счетом 3:3.

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