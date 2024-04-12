Куртуа нервує Луніна на тлі невдачі в ЛЧ – бельгієць вже повернувся на поле
Тібо Куртуа все ще може "відгризти" шматок ігрової практики Андрія Луніна під кінець сезону.
Бельгієць вже розпочав індивідуальні тренування на полі і навіть показав, що його проблемні коліна не створюють дискомфорт.
Куртуа захистив Луніна після помилки у чвертьфіналі ЛЧ з Манчестер Сіті
Для повного одужання Куртуа знадобиться ще кілька тижнів, упродовж яких Андрій Лунін повинен діяти максимально надійно. Українець отримав порцію критики за перший пропущений гол від Ман Сіті у чвертьфіналі ЛЧ (3:3). 13 квітня Реал зіграє з Мальоркою в чемпіонаті, а 17-го спробує таки дотиснути Ман Сіті на Етіхаді.
Нагадаємо, дві важкі травми Куртуа дали Луніну шанс проявити себе в нинішньому сезоні – 25 матчів, 22 пропущені голи і 11 "кліншитів". Контракт українця з Реалом завершується влітку 2025-го, і Андрій ще не ухвалив остаточного рішення щодо продовження.
"Шок і крах планів Анчелотті": реакція іспанських ЗМІ на дивовижний фейл Луніна в ЛЧ