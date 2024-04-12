Тібо Куртуа все ще може "відгризти" шматок ігрової практики Андрія Луніна під кінець сезону.

Бельгієць вже розпочав індивідуальні тренування на полі і навіть показав, що його проблемні коліна не створюють дискомфорт.

Куртуа захистив Луніна після помилки у чвертьфіналі ЛЧ з Манчестер Сіті

Для повного одужання Куртуа знадобиться ще кілька тижнів, упродовж яких Андрій Лунін повинен діяти максимально надійно. Українець отримав порцію критики за перший пропущений гол від Ман Сіті у чвертьфіналі ЛЧ (3:3). 13 квітня Реал зіграє з Мальоркою в чемпіонаті, а 17-го спробує таки дотиснути Ман Сіті на Етіхаді.

Нагадаємо, дві важкі травми Куртуа дали Луніну шанс проявити себе в нинішньому сезоні – 25 матчів, 22 пропущені голи і 11 "кліншитів". Контракт українця з Реалом завершується влітку 2025-го, і Андрій ще не ухвалив остаточного рішення щодо продовження.

¡COURTOIS YA CON BOTAS!



El belga salta al césped para trabajar en solitario



Varios invitados al entrenamiento le piden “alegría”



@sergiolopezdv pic.twitter.com/KQTunO69rn — Diario AS (@diarioas) April 12, 2024

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