Куртуа не тренировался с Реалом из-за травмы колена – Анчелотти быстро разбил надежды Лунина на дебют в сезоне
Главный тренер Реала Карло Анчелотти сообщил последние новости из лазарета перед матчем 5 тура Примеры против Мальорки.
"У Куртуа были небольшие проблемы с коленом, но сегодня он тренировался нормально. Последние два дня Тибо не занимался из-за дискомфорта, но завтра сыграет.
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У Бензема схожая травма, которая была в конце прошлого года. Мы не собираемся заставлять Карима играть, посмотрим, сыграет ли он в дерби против Атлетико (18 сентября). Если нет, Бензема не поедет и в лагерь сборной Франции", – приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, Реал будет принимать Мальорку завтра (11 сентября) в 15:00. У Андрея Лунина до сих пор нет ни одной секунды в новом сезоне и, очевидно, он продолжит серию сиденья на скамейке запасных.
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