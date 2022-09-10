"У Куртуа були невеликі проблеми з коліном, але сьогодні він тренувався нормально. Останні два дні Тібо не займався через дискомфорт, але завтра зіграє.

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У Бензема схожа травма, яка була в кінці минулого року. Ми не збираємося змушувати Каріма грати, подивимося, чи зіграє він в дербі проти Атлетіко (18 вересня). Якщо ні, то Бензема не поїде і в табір збірної Франції", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Реал прийматиме Мальорку завтра (11 вересня) о 15:00. Андрій Лунін досі не має жодної секунди у новому сезоні і, вочевидь, продовжить серію сидіння на лаві запасних.

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