Куртуа назвал своего кумира детства

Голкипер Реала Куртуа рассказал о своем видении поведения болельщиков Реала и Атлетико, а также назвал любимого голкипера детства.

"В Реале больше давления, болельщики более требовательны, и мне это нравится. Нельзя сравнивать между собой стадионы Сантьяго Бернабеу и Висенте Кальдерон.

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Если увидеть Вальдебебас, поймешь, как прекрасен Реал. Атлетико не имеет такой базы.

Я люблю спорт и читаю спортивную журналистику, в том числе новости об Атлетико. Также встречаюсь с Филипе Луисом и Диего Костой, и мы разговариваем о разных вещах. Имею отличные воспоминания об этой команде и всегда рад видеть ребят.

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Я начал следить за Реалом, когда там играл Икер Касильяс, в то же время мне нравилась игра Эдвина ван дер Сара. Я приобрел форму Икера, а в моей комнате был огромный постер Сантьяго Бернабеу.

Я не болел за Реал, но мне нравился этот клуб", – сказал Куртуа El Transistor.