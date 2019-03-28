Куртуа назвав свого кумира дитинства

Голкіпер Реала Тібо Куртуа розповів про своє бачення поведінки вболівальників Реала та Атлетіко, а також назвав улюбленого голкіпера дитинства.

"У Реалі більше тиску, вболівальники більш вимогливі, і мені це подобається. Не можна порівнювати між собою стадіони Сантьяго Бернабеу та Вісенте Кальдерон.

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Якщо побачити Вальдебебас, зрозумієш, який прекрасний Реал. Атлетіко не має такої бази.

Я люблю спорт і читаю спортивну журналістику, у тому числі новини про Атлетіко. Також зустрічаюсь з Філіпе Луїсом та Дієго Костою, і ми розмовляємо про різні речі. Маю чудові спогади про цю команду і завжди радий бачити хлопців.

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Я почав стежити за Реалом, коли там грав Ікер Касільяс, у той же час мені подобалась гра Едвіна ван дер Сара. Я придбав форму Ікера, а в моїй кімнаті був величезний постер Сантьяго Бернабеу.

Я не вболівав за Реал, але мені подобався цей клуб", – сказав Куртуа El Transistor.