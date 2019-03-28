Азар согласовал контракт с Реалом, – СМИ

Вингер Челси Эден Азар, похоже, продолжит карьеру в Мадриде.

По информации Tutto Mercato, Эден Азар договорился с Реалом о деталях контракта.

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Отмечается, что представители "галактикос" и отец Эдена согласовали контракт, по условиям которого бельгиец будет получать 15 млн евро в год.

Теперь мадридскому клубу осталось договориться с Челси по трансферу. Ожидается, что Реал заплатит Челси около 100 млн евро.

Авторитетный портал Transfermarkt oценил игрока в 150 млн евро.

В текущем сезоне Азар провел 29 матчей в чемпионате Англии, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт Эдена с Челси действует до лета 2020 года.

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