"Я – один из лучших, а испанская пресса хочет меня убить", – Куртуа рассказал о своей роковой ошибке в матче с Россией

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над Россией в первом матче отбора к Евро-2020, в котором он допустил результативную ошибку.

"Очень рад, что мы все же победили. Не думаю, что в моей карьере было много ошибок, поэтому, сделав одну сегодня, я был недоволен и хотел добиться положительного результата.

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В целом я доволен тем, как провел матч. Мне удалось сохранить спокойствие, и это замечательно. Я не мог выбивать мячи в разные стороны, к тому же пенальти в нашу пользу был назначен после атаки, которая началась с моей короткой передачи.

В том эпизоде ​​я хотел отдать мяч Алдервейрелду, но, увидев, что он уже закрыт для передачи, я замешкался, а потом форвард подтолкнул меня. Это немного вывело меня из равновесия. Жаль, что мы пропустили гол, но иногда такое случается в жизни вратарей.

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Я до сих пор считаю себя одним из лучших, хотя испанская пресса хочет меня убить. Я чувствую себя очень сильным. Я спокоен, потому что хорошо тренируюсь и хорошо играю", – цитирует Куртуа Marca.