toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Реал официально объявил о переходе Азара

7 июня 23:09 269 Читати українською
Реал официально объявил о переходе Азара
Эден Азар / фото из соцсетей

Реал оформил трансфер вингера лондонского Челси Эдена Азара.

Азар подписал контракт с "Королевским клубом" до 2024 года, сообщает пресс-служба мадридцев. Другие детали сделки пока не сообщаются.

Реал начал продажу футболок Азара – бельгийцу присвоили номер Роналду

Презентация бельгийца на Сантьяго Бернабеу состоится в четверг, 13 июня, после прохождения медосмотра.

Добавим, что в сезоне-2018/19 Эден провел за Челси 51 матч, в которых забил 19 мячей и сделал 16 голевых передач.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю

blog_ava
Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020
7 июня
2870
Теги
Главное Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Челси Челси Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
59
мин
Волынь
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук