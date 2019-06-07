Реал официально объявил о переходе Азара

Реал оформил трансфер вингера лондонского Челси Эдена Азара.

Азар подписал контракт с "Королевским клубом" до 2024 года, сообщает пресс-служба мадридцев. Другие детали сделки пока не сообщаются.

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Презентация бельгийца на Сантьяго Бернабеу состоится в четверг, 13 июня, после прохождения медосмотра.

Добавим, что в сезоне-2018/19 Эден провел за Челси 51 матч, в которых забил 19 мячей и сделал 16 голевых передач.

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