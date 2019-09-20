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Курьезный гол на 10-й секунде в чемпионате Катара

20 сентября 22:55 65 Читати українською
Курьезный гол на 10-й секунде в чемпионате Катара
Курьезный гол в Катаре / фото из соцсетей

Нападающий Аль-Араби по имени Мохаммед Салах Аль-Нил стал автором одного из самых курьезных голов 2019 года.

В матче 4-го тура чемпионата Катара Аль-Араби победил Аль-Шаханию (2:1). Первый гол был забит уже на первых секундах игры и получился очень курьезным.

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Голкипер невероятным образом не сумел укротить простой мяч, который в итоге оказался в воротах. Этот фейл точно войдет во все возможные хит-парады по итогам года.

Во втором тайме гости сравняли счет, но на последних минутах матча тот же Мохаммед Салах Аль-Нил оформил дубль и принес своей команде победу.

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