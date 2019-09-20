Курйозний гол на 10-й секунді в чемпіонаті Катару

Нападник Аль-Арабі на ім'я Мохаммед Салах Аль-Ніл став автором одного з найкурйозніших голів 2019 року.

В матчі 4-го туру чемпіонату Катару Аль-Арабі переміг Аль-Шаханію (2:1). Перший гол був забитий вже на перших секундах гри і вийшов дуже курйозним.

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Голкіпер неймовірним чином не зумів приборкати простий м'яч, який в підсумку опинився у воротах. Цей фейл точно увійде у всі можливі хіт-паради за підсумками року.

В другому таймі гості зрівняли рахунок, але на останніх хвилинах матчу той же Мохаммед Салах Аль-Ніл оформив дубль та приніс своїй команді перемогу.

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