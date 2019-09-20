Кариус снова привез курьезный гол в свои ворота

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус снова взялся за свое и пропустил эпический гол в поединке 1 тура группового этапа Лиги Европы против Слована (2:4).

В 1 туре группового этапа Бешикташ сгорел на выезде братиславскому Словану (2:4), за который выступают Артем Сухоцкий и Моха. Одним из главных антигероев стал голкипер "орлов" Лорис Кариус.

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Немец покинул ворота, пытаясь перехватить длинную передачу соперника, но неудачно сыграл головой, и форвард словаков забил в пустые ворота.

В другом матче этого квартета Вулверхэмптон дома уступил Браге (0:1).