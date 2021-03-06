Бернлі та Арсенал розписали нічию у матчі 27-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Бернлі – Арсенал на "Футбол 24".

Початок матчу вийшов вдалим для Арсенала, який уже через 6 хвилин відкрив рахунок – Обамеянг після передачі Вілілана та обіграшу захисника пробив Поупа. Втім, до першої половини Бернлі зрівняв завдяки "вдалим" діям Джаки, який влучив у Вуда, віддаючи передачу партнеру – м'яч опинився у воротах.

Бернлі втримав нічию з Арсеналом завдяки двом стійкам та ляпу Джаки, Саутгемптон впевнено здолав Шеффілд

У другій половині обидві команди мали чимало нагод, проте Арсенал атакував гостріше – Пепе влучив у поперечку, а Себальйос у стійку. Івуарієць міг заробити пенальті, проте арбітр чомусь скасував очевидний 11-метровий за гру рукою. Ця нічия залишила лондонців десятими, а Бернлі з 30 пунктами розташувався на 15 місці.