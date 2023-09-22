"Финансирование Металлиста после прихода Курченко? На уровне небес. Я тогда еще жил на базе первой команды, тренировался с ними, играл за дубль, иногда попадал в заявку первой команды. Не часто.

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Моя зарплата была тысяча долларов. Как-то попал в заявку на игру квалификации Лиги чемпионов. Просто покатался с командой. Соса после игры дал мне премию – полторы или две тысячи долларов. Им привозили на базу, они распределяли сами бабло. Было приятно.

Курченко – космонавт. Человек, реально, футбол из космоса видел. Он вообще в нем не разбирался. Не знаю, в чем он в принципе разбирался. Мы тогда выиграли у ПАОК 2:0 в Салониках. Вход в сезон, игра была ужасная. Курченко заходит: "Это была лучшая игра, которую я видел". Я, чтобы не заржать, зашел за душевую. После этой игры Соса на базе и дал мне премию.

Если бы при том финансировании Металлист поиграл бы еще один сезон - это было бы первое место. Команда уже была на голову сильнее Шахтера. Соса, Вильягра, Шавьер, Гомес, который чемпионат мира-2022 выиграл. О чем говорить. Сколько премиальных могло быть на команду? Без понятия. Возможно, полмиллиона, миллион долларов. Суммы были огромные.

После победы над Динамо или Шахтером Курченко мог дать команде миллион долларов? Примерно так. Была драка за то, кто попадает в заявку. Даже не играя", – поделился Барилко в интервью Fanday.

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