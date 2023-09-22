"Фінансування Металіста після приходу Курченка? На рівні небес. Я тоді ще жив на базі першої команди, тренувався з ними, грав за дубль, іноді потрапляв у заявку першої команди. Не часто.

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Моя зарплата була тисяча доларів. Якось потрапив у заявку на гру кваліфікації Ліги чемпіонів. Просто покатався із командою. Соса після гри дав мені премію – півтори чи дві тисячі доларів. Їм привозили на базу, вони розподіляли самі бабло. Було приємно.

Курченко – космонавт. Людина, реально, футбол із космосу бачив. Він взагалі в ньому не розбирався. Не знаю, у чому він у принципі розбирався. Ми тоді виграли у ПАОК 2:0 у Салоніках. Вхід у сезон, гра була жахлива. Курченко заходить: "Це була найкраща гра, що я бачив". Я, щоб не заржати, зайшов за душову. Після цієї гри Соса на базі й дав мені премію.

Якби при тому фінансуванні Металіст пограв би ще один сезон – це було б перше місце. Команда вже була на голову сильніша за Шахтар. Соса, Вільягра, Шав’єр, Гомес, який чемпіонат світу-2022 виграв. Про що говорити. Скільки преміальних могло бути на команду? Без поняття. Можливо, півмільйона, мільйон доларів. Суми були величезні.

Після перемоги над Динамо чи Шахтарем Курченко міг дати команді мільйон доларів? Приблизно так. Була бійка за те, хто потрапляє до заявки. Навіть не граючи", – поділився Барілко в інтерв'ю Fanday.

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