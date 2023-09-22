"При Севидове я не играл, потому что это Севидов. Пришел общаться, спросил: "Я хотел бы поговорить о своем будущем". Он улыбнулся и сказал: "Оно у тебя светлое, у тебя же деньги есть". И все общение на этом закончилось.

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Таких людей, как Севидов, не должно быть в футболе. Для него игроки – это только способ заработка. Все претензии к нему – они на 1000% оправданы. Правильно, что его отстранили. То, в чем его обвиняют, на том он и зарабатывал.

Не может тренер перед игрой давать 10 по 100 бежать с рывка, чтобы у тебя сломалось полкоманды. Это был его способ, чтобы перед игрой пять человек сломалось и все были уставшие. 10 или 12 по 100 перед каждой важной игрой. Металлист при нем пропустил шесть голов от Шахтера. Севидов на следующий день делает три дня выходных и баню с раками и пивом футболистам. Гуляйте, пацаны. Очень странно это", – поделился Барилко в интервью Fanday.

Напомним, Севидова пожизненно дисквалифицировали от любой деятельности, связанной с футболом.

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