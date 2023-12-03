ПСЖ одержал трудную победу над Гавром (2:0) в 14 туре чемпионата Франции. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Парижане пощекотали нервы своим фанатам в игре против Гавра. Сначала понадобилась замена у Руиса из-за травмы, а затем Доннарумма заработал удаление после грубого фола.

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Заменил в воротах итальянца бывший голкипер Барселоны Арнау Тенас, который летом присоединился к команде Энрике. Для испанца матч стал дебютным в составе ПСЖ. Тенас воспользовался своим шансом на все 100%. Голкипер сделал семь сейвов в матче против Гавра, что является самым высоким результатом для вратаря, который выходил со скамейки запасных в Лиге 1 с 2016 года. Другими героями были Мбаппе и Витинья, которым удалось забить по голу.

ПСЖ – единоличный лидер Лиги 1 с 33 баллами. Парижане опережают Ниццу на четыре очка. Гавр набрал 16 пунктов в 14 турах.