ПСЖ здобув важку перемогу над Гавром (2:0) у 14 турі чемпіонату Франції. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Парижани полоскотали нерви своїм фанатам у грі проти Гавра. Спочатку знадобилась заміна в Руїсу через травму, а потім Доннарумма заробив вилучення після грубого фолу.

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Замінив у воротах італійця колишній голкіпер Барселони Арнау Тенас, який влітку приєднався до команди Енріке. Для іспанця матч став дебютним у складі ПСЖ. Тенас скористався своїм шансом на всі 100%. Голкіпер зробив сім сейвів у матчі проти Гавра, що є найвищим результатом для воротаря, який виходив з лави запасних у Лізі 1 з 2016 року. Іншими героями були Мбаппе та Вітінья, яким вдалося забити по голу.

ПСЖ – одноосібний лідер Ліги 1 з 33 балами. Парижани випереджають Ніццу на чотири очки. Гавр набрав 16 пунктів в 14 турах.