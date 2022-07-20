Следующим новичком каталонцев должен стать Сесар Аспиликуэта, утверждает Sport.es.

Барселона окончательно оформила трансфер Левандовски и рассекретила сумму компенсации

У Барселоны и Челси уже есть устная договоренность о переходе 32-летнего защитника за скромные 4-5 млн евро. Сам испанец должен получить контракт по схеме 2+1 года. Трансфер завершится окончательно, когда Челси найдет замену капитану. Приоритетный вариант – 20-летний универсал РБ Лейпциг Йошко Гвардиол, также покрывающий несколько позиций в защите.

Напомним, Барселона уже оформила 4 новичков в нынешнее межсезонье – Левандовски, Рафинью, Кристенсена и Кессье.

Барселона разбила клуб Бекхэма со счетом 6:0 – Рафинья оформил гол и 2 ассиста за тайм