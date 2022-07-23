Переход Жюля Кунде в Барселону спровоцирует интересный эффект домино, предполагает журналист Танкреди Палмери.

Барселона снова унизила Челси на трансферном рынке – каталонцы в последний момент украли Кунде из-под носа "синих"

Каталонцы сравняли ставку Челси, предлагавшего за лидера Севильи 65 млн евро. Кунде склоняется к переезду на Камп Ноу, поэтому "синим" следует искать альтернативу. Ею может стать Преснель Кимпембе из ПСЖ. Чемпионы Франции также не останутся с дыркой в составе и попытаются приобрести Милана Шкриняра.

Здесь начинаются плохие новости для Интера. Миланцы уже проиграли Ювентусу борьбу за Глейсона Бремера, поэтому в случае ухода Шкриняра останутся без очевидных кандидатов на замену.

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