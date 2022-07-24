Жюль Кунде вирішив, що є речі на порядок важливіші, ніж висока зарплатня.

Захисник Жюль Кунде особисто відмовився від переходу до Челсі, стверджує журналістка COPE Хелена Кондіс Едо. Француз вважав за краще перейти до Барселони, орієнтуючись на "спортивні критерії".

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Центрбек Севільї мав розмову із Томасом Тухелем, і Хаві. Вислухавши доводи обох головних тренерів, Кунде вирішив, що проект "благранас" є переконливішим. Офіційна пропозиція від Барселони ще не надійшла до офісу "рохібланкос", але каталонці вже її готують. Очікується, що андалусійці отримають понад 50 мільйонів євро.

Згідно з інсайдом Фабріціо Романо, Челсі пропонував Севільї 65 мільйонів євро, а особисто Кунде міг заробляти в Лондоні 9-10 млн на рік. Барселона була готова вийти з перемовин, але в останню мить перехопила захисника.

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