Барселона в субботу разбила Бетис, а Кунде отдал ассист на Левандовски. Однако вечер завершился с плохими эмоциями для француза. Жюль вернулся с матча и увидел, что его дом ограбили, сообщает Mundo Deportivo.

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Кунде сразу же обратился в полицию и сообщил об инциденте Барсе. Пока неизвестно, что злоумышленники украли у защитника.

Ограбление игроков Барселоны – регулярная история. Обамеянга недавно обнесли под прицелом пистолета. Ранее жертвами стали Фати, Умтити, Альба, Суарес, Артур, Коутиньо и Боатенг.

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