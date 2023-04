Барселона уже решила основные турнирные задачи. Каталонцы де-факто выиграли чемпионат, путевка в групповой этап ЛЧ также обеспечена – впрочем, подопечные Хави задолжали Камп Ноу победу. В предыдущем туре они потерпели поражение от Райо Вальекано, поэтому сейчас футболисты должны были реабилитироваться.

Соперник у "блаугранас" был серьезным. Бетис серьезно претендовал на место в зоне ЛЧ, однако отставание от четвертого места (там засел Сосьедад) достигло уже девяти очков. Если подопечные Мануэля Пеллегрини еще верили в шансы на против в топ-4, то надо было побеждать на Кам Ноу.

Впрочем, "вердибланкос" потеряли все надежды еще до перерыва. Барселона открыла счет уже на 14-й минуте. Рафинья открылся в широкой позиции на правом фланге, получил классный пас от Педри и выполнил подачу в центр штрафной – Кристенсен же замкнул головой. 1:0! Это его дебютный гол за "блаугранас".

За две минуты до этого заднюю поверхность бедра потянул центрбек гостей Луис Фелипе. Вместо него вышел Эдгар Гонсалес, однако тот умудрился получить две желтых карточки за девять минут. На 24-й минуте он сорвал контрвыпад 2-в-1, срезав Рафинью, а на 33-й наступил на ногу Педри – вот так Бетис и остался вдесятером.

Барса моментально разыграла большинство, оформив разгром. На 36-й минуте Педри отдал передачу на ход Кунде по правому флангу, а тот в касание прострелил на 11 метров. Левандовски замкнул – 2:0! На 39-й же Рафинья принял разрезной пас от Бускетса и реализовал выход один на один. 3:0!

Таким образом, Рафинья стал пятым футболистом Ла Лиги в текущем сезоне, которому удалось набить двузначный показатель голов и ассистов. В общем, со времен Суареса и Неймара никто не дебютировал Барселону с таким количеством ассистов (11).

Левандовски, в свою очередь, провел 19-й гол в сезоне Ла Лиги. Никто из футболистов Барселоны не забивал столько в первом сезоне, начиная с 2004-2005 годов – тогда 24 мяча провел Это'о.

Во втором тайме каталонцы продолжали доминировать. Были двойные попадания в каркас в одной атаке, промахи с нескольких метров и выходы почти один-в-один, однако забить четвертый гол удалось только на 82-й минуте. Свежий Фати принял мяч на левом краю штрафной, пробросил его мимо Монтои и выполнил прострел, который Гвидо Родригес срезал в свои ворота. 4:0.

После перерыва произошло еще несколько выдающихся событий. На поле наконец вернулся Дембеле, а 15-летний Ямал дебютировал в составе Барселоны – Ламин выступает на позиции правого вингера. Он стал самым молодым дебютантом "блаугранас" в Ла Лиге и пятым по молодости в в Испании в целом.

