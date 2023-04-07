Грабители пытались проникнуть в дом Лионеля Месси в Испании, но не смогли попасть внутрь.

Как информирует телеканал Antenna 3, попытка ограбления произошла в ночь со среды на четверг в городе Кастельдефельс, расположенном в 20 километрах от Барселоны.

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Двое людей в чёрном сумели проникнуть в сад особняка, но попасть в само здание не смогли. Сообщается, что неизвестные успели сбежать до прибытия полиции. Согласно источнику, грабители попали на камеры видеонаблюдения.

Впоследствии выяснилось, что на обнародованных кадрах не дом Лео. Он принадлежит его соседям, которые живут совсем рядом.

Подобные инциденты случаются с Месси не впервые. Несколько месяцев назад двое мужчин в масках пытались ворваться в его номер в парижском отеле.

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