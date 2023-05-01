Кунде пограбували, поки він разом з Барселоною громив Бетіс
Захисник Барселони Жюль Кунде став черговою жертвою каталонських злочинців.
Барселона в суботу розбила Бетіс, а Кунде віддав асист на Лєвандовскі. Однак той вечір завершився з поганими емоціями для француза. Жюль повернувся з матчу та побачив, що його дім пограбували, повідомляє Mundo Deportivo.
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Кунде відразу ж звернувся до поліції та повідомив про інцидент Барсу. Наразі невідомо, що зловмисники вкрали у захисника.
Пограбування гравців Барселони – регулярна історія. Обамеянга нещодавно обнесли під прицілом пістолета. Раніше жертвами стали Фаті, Умтіті, Альба, Суарес, Артур, Коутінью та Боатенг.
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