"Я не є поганим хлопцем у цьому фільмі. Я говорив із Суаресом по телефону і висловив йому свою повагу. Але я наголосив, що йому буде важко постійно грати.

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Проте якщо він залишиться – то буде частиною команди. Над деякими рішеннями клуб роздумував ще до мого приходу, але в мої плани Суарес не входив також. Тоді клуб вирішив розлучитися з ним", – цитує Кумана видання Marca.

Нагадаємо, Суарес, незважаючи на своє бажання залишитись, був змушений покинути Барселону і напередодні став гравцем мадридського Атлетіко. Екс-партнер уругвайця Ліонель Мессі у одній з соцмереж висловився на підтримку Луїса, звинувативши керівництво "блаугранас" у неповазі до своїх гравців. Цей пост згодом мало не переріс у флеш-моб – багато футболістів (Неймар, Дані Алвес, Ахмед Мідо) виступили на захист екс-форварда Барселони.

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