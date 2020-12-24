"В таком клубе, как Барса, нужно брать трофеи. Я считаю нашей конечной целью победы в матчах и титулы. За четвертое место призов не дают. Нужно быть первыми. Именно таким менталитетом должна обладать эта команда, мы не можем соглашаться на меньшее.

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Мы знаем, что нынешний сезон несет в себе много изменений, клуб находится в тяжелой финансовой ситуации, есть проблемы с зарплатами игроков. Клубы оказались в очень щекотливой ситуации из-за коронавируса. Но Барселона остается командой, которая должна побеждать, осознавая необходимость некоторых изменений, но желая достичь самого высокого уровня, ставя перед собой самые высокие требования.

Именно такой всегда была ментальность в этом клубе, такой она и остается", – цитирует Кумана официальный сайт Барсы.

Сейчас каталонцы расположились на 5-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидера (Атлетико) на 8 очков.

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