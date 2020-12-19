"Мы сделали самое сложное – не прижимались к воротам и забили два мяча, но потом нам не удалось сохранить концентрацию. Мы потеряли много мячей, не контролировали игру в обороне на многих этапах игры.

Барселона – Валенсия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Валенсия хорошо защищалась, позади было много игроков. Это правда, что у нас было не так много моментов и мы играли очень нестабильно. Меня больше беспокоит то, что мои игроки всегда должны знать, как нужно действовать. Бывают моменты, когда не так важно хорошо сыграть, сколько уметь довести игру до конца.

Мы еще не попрощались с чемпионскими амбициями. Мы находимся достаточно далеко друг от друга, но еще многое предстоит сделать. Положение может измениться за два месяца. Вы должны бороться и пытаться вернуть очки", – цитирует Кумана AS.

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