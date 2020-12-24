"У такому клубі, як Барса, потрібно здобувати трофеї. Я вважаю нашою кінцевою метою перемоги в матчах і титули. За четверте місце призів не дають. Потрібно бути першими. Саме таким менталітетом повинна володіти ця команда, ми не можемо погоджуватися на менше.

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Ми знаємо, що нинішній сезон несе в собі багато змін, клуб перебуває у важкій фінансовій ситуації, є проблеми із зарплатами гравців. Клуби опинилися в дуже делікатній ситуації через коронавірус. Але Барселона залишається командою, яка повинна перемагати, усвідомлюючи необхідність деяких змін, але бажаючи досягти найвищого рівня, ставлячи перед собою найбільші вимоги.

Саме такою завжди була ментальність в цьому клубі, такою вона і залишається", – цитує Кумана офіційний сайт Барси.

Наразі каталонці розташувались на 5-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідера (Атлетіко) на 8 очок.

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